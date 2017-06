/ / Taques se reúne com embaixador da Suíça para Mato Grosso receber mais investimentos

Educação, abertura de novos mercados e preservação do meio ambiente foram os principais temas debatidos, hoje, durante a visita do embaixador da Suíça no Brasil, André Regli, ao Palácio Paiaguás, em Cuiabá.





O encontro entre o diplomata e o governador Pedro Taques, é o primeiro passo para a construção de uma parceria que visa atrair investimentos para Mato Grosso e desenvolver intercâmbio de conhecimento científico para aprimoramento da educação pública em todos os níveis.





Segundo Regli, a delegação suíça tem dado mais atenção ao interior do Brasil na busca por novas parcerias, intercâmbios e investimentos. “Quando se fala sobre o Brasil com os empresários da Suíça, a maioria fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Às vezes, esquecem que o interior do país tem um grande potencial. Para nós, é muito importante conhecer outros estados”, afirmou o embaixador, ao se referir a mercados consumidores potenciais.





No encontro, o governador teve a oportunidade de apresentar à delegação suíça os investimentos que o Estado vem realizando para a ampliação da rede de escolas técnicas, bem como a ampliação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), mais especificamente com a criação do Parque Tecnológico, em Várzea Grande. Nessa área, Mato Grosso e Suíça devem estudar possibilidades de intercâmbio de professores e pesquisadores, considerando que o país europeu é referência em educação no mundo.





Taques ainda destacou a meta do Governo do Estado de acabar com o desmatamento ilegal até 2020, apresentada durante a COP 21 de Paris, sem que para isso seja preciso deixar de produzir. “Desenvolvemos a PCI (Produzir, Conservar e Incluir), uma estratégia que busca aumentar a eficiência da produção agropecuária e florestal, conservar a vegetação nativa e ainda promover a inclusão socioeconômica da agricultura familiar”, frisou.





A delegação da suíça deve permanecer em Mato Grosso por mais um dia, mas para o embaixador o diálogo com o governador já mostrou que existe muita ‘sinergia’ entre o Estado e o país europeu. “Temos certeza que a partir dessa data vamos estreitar a relação com a Suíça”.

Por Só Notícias (foto: Jose Medeiros)