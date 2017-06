/ / Taques entrega sete viaturas policiais durante abertura da Exponop

O governador Pedro Taques (PSDB) entregou, ontem à noite, sete viaturas para as polícias Civil e Militar durante a abertura da 33ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Sinop (Exponop). Sinop é uma das cidades beneficiadas pela frota de veículos modelo TrailBlazer. “Assumimos o governo do Estado com 650 viaturas.





Com essas novas chegamos a 1.120 viaturas. O que mostra um investimento maciço em segurança pública. Estamos tendo resultados com redução dos crimes em todo o Estado. Porém, sabemos que precisamos fazer muito mais. Sinop merece melhorias cada vez mais”, destacou Taques.





A prefeita Rosana Marinelli (PR) apontou que as novas viaturas devem auxiliar ainda mais na segurança pública local e no combate da criminalidade. “A nossa gestão é compartilhada para que todos tragam investimentos para o nosso município. Tudo ajuda. Essas viaturas vão ser muito importantes e devem ajudar ainda mais a polícia, que tem feito um trabalho muito importante na nossa cidade.





Com este suporte vai melhorar ainda mais”. Além de Sinop, também foram disponibilizadas 170 motocicletas para a frota da Polícia Militar. Entre os municípios beneficiados estão Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Nova Mutum, Juína, Confresa, Guarantã do Norte, Tangará da Serra, Primavera do Leste, e Pontes e Lacerda.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Só Notícias/ Vanessa Fogaça)