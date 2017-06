/ / SUGESTÃO DE PAUTA: Circuito de Melhoramento Genético traz novidades científicas para pecuária durante Fórum das Cadeias Produtivas

Circuito de Melhoramento Genético traz novidades científicas para pecuária durante Fórum das Cadeias Produtivas





O melhoramento genético é um fator primordial para o aumento de produtividade no campo. Nos dias 11 e 12 de julho, pecuaristas terão oportunidade de conhecer o que há de mais moderno em pesquisas que melhoram o desempenho do rebanho e que atraí mais rentabilidade no campo.





Trata-se da etapa Cuiabá do Circuito Genética Mato Grosso (Genapec), edição 2017 – que será promovida durante o Fórum das cadeias Produtivas, mesmo período da 53ª Expoagro. A Genapec é uma realização da Nelore Mato Grosso, do Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV) e da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat).





O diretor-técnico da Acrimat, Francisco de Sales Manzi, explica que o investimento em genética é fundamental para a evolução em produtividade na pecuária. “O melhoramento genético é o investimento de melhor custo benefício para qualquer propriedade. Ele cabe em qualquer sistema produtivo, desde o mais conservador até os mais arrojados. A Genapec, em sua segunda edição em Cuiabá e já presente em várias praças do estado como Sinop, Juara e Rondonópolis vem recheada de inovações, palestras e orientações”.





Conforme explica o presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Jorge Pires, os principais benefícios do melhoramento genético de bovinos de corte é a rentabilidade econômica que se dá sobre vários fatores. “Umas das garantias é o aumento de arrobas produzidas por hectare, o que representa melhor aproveitamento de área a partir da maximização da produtividade”.





De acordo o diretor do Sindicato Rural de Cuiabá, Luiz Carlos Alécio, em Mato Grosso existem fazendas cuja média de produtividade é de um único animal por hectare, isso em locais onde não há o uso de melhoramento genético. “Há também fazendas onde existe uma média de produtividade de seis animais por hectare, que é resultado de um manejo aprimorado com auxílio do melhoramento genético”, explica.





GENAPEC – A coordenadora da Genapec, Ana Elisa Bardi, que é diretora da Pecus - consultoria especializada em pecuária, disse que não tem como falar em melhoramento genético sem que outros assuntos correlatos sejam abordados. “A nutrição e a sanidade são temas pertinentes substanciais quando se trata de melhoramento genético, e os criadores terão a oportunidade de aprofundar mais sobre estes temas durante a Genapec”.





Entre outras vantagens do melhoramento genético está a precocidade sexual dos animais, o incremento na taxa de fertilidade assim como o aumento da produção de leite, e precocidade de abate. Também por meio do critério genético é possível realizar a escolha correta de touros e matrizes que atenderão o objetivo de produção.





A Genapec será um espaço onde os pecuaristas vão conhecer as melhores ferramentas para utilizar do melhoramento genético em gado de corte, assim como, as melhores formas de aplicar correta nutrição, defesa sanitária e manejo sustentável.





FÓRUM DAS CADEIAS PRODUTIVAS – A agenda de palestras de painéis com temas pertinentes ao agronegócio faz parte de uma programação especial direcionada aos produtores rurais e pecuaristas, que terão oportunidade de participar dos momentos de formação no período diurno, enquanto que à noite serão promovidas as atrações culturais da Expoagro. A 53ª Expoagro será realizada entre os dias 7 e 16 de julho, no Centro de Exposições Senador Jonas Pinheiro, em Cuiabá.