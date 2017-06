/ / Site Agitah completa três anos de sucesso

Um dos maiores site social do estado de Mato Grosso, completou três anos, mesmo com tão pouca idade já conquistou milhares de internautas e com isso os acessos aumentam a cada dia. Para comemora os três primeiros anos o Empresário Fernando Minetto, esposa e equipe de colaboradores receberam, para um coquetel convidados que, juntos aplaudiram o sucesso alcançado.





O foco do site Agitah é o trabalho social, objetivando valorizar a sociedade marcar presença nos eventos sociais e culturais. Segundo Fernando Minetto, associado a tudo isso e ao publico que acostumou visitar o site, ele leva aos internautas a divulgação de marcas e produtos. “Estamos muito feliz com o sucesso até aqui alcançado e a quantidade de acesso diário que o site tem e os parceiro que acreditaram e acreditam no nosso trabalho”, agradeceu o idealizador do site.





São comuns as pessoas que frequentam as festas, baladas e outros eventos e são captadas pelas lentes do site e no dia seguinte copiarem as fotos para postarem nas redes sociais. Esse é o objetivo da equipe do Agitah, levar a oportunidade das pessoas curtirem o máximo o site.

Na oportunidade da comemoração do aniversário do site, comemorado na choperia Caiuri, muitas pessoas compareceram para parabenizar o casal e equipes.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Muitas pessoas marcaram presença na comemoração

Vereadora Kátia e amiga Liliane, marcaram presença.





Casal Minetto agradeceu a presenta dos convidados