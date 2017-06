/ / Sinop empata com Anápolis e se complica na luta pela classificação na Série D

O Sinop Futebol Clube ficou apenas no empate sem gols contra o Anápolis, no estádio Jonas Duarte, em Goiás, esta tarde, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O time sinopense precisava vencer o Anápolis para deixar a lanterna do Grupo A10. Devido a isso, a situação ficou complicada na luta pela classificação para próxima fase da competição. O Sinop continua na lanterna com três pontos. Já o Anápolis se manteve em 4º colocado com um gol de vantagem.





O Anápolis iniciou buscando abrir o marcador. Aos 3, Marcus Vinicius fez bom domínio no meio de campo e arrancou boa jogada, mas sem sucesso. Aos 5, Sinop se manteve recuado e segurando apenas na marcação.





Aos 13, Naldo se perdeu na defesa em um chute forte de Pedro Henrique, que não conseguiu marcar. Aos 14, Sinop melhorou e começou pressionar o Anápolis. Aos 17, Maycon domina bem, mas não consegue finalizar e abrir o placar para o Sinop. Aos 29, Anápolis faz tabela com Pedro Henrique, mas Tayron neutraliza com facilidade. Aos 33, Tayron consegue segurar ataque do Anápolis.





Ambos os times finalizam o primeiro tempo sem gols. No segundo tempo ambos os times voltam para sem alterações. Aos 2, Marcelo solta uma bomba, que passa longe e sem perigo para o goleiro Naldo. Aos 04, Naldo salvou o Sinop, após boa jogada do Anápolis. Aos 7, Cabralzinho dominou na pequena área, mas desperdiça e não consegue finalizar. Aos 13, Marcelo fez cobrança direta, bateu na barreira e a bola saiu para fora.





Aos 34, Neílson finalizou e bola desvia em Marinho. Aos 40, Felipe Baiano dominou pelo meio, mas Gean conseguiu recuperar para o Sinop. Fim de jogo e Sinop empata sem gols com Anápolis.





O próximo desafio do Sinop será contra o Ceilândia, no estádio Abadião, às 16h, no Distrito Federal. Já o Anápolis enfrenta o Comercial (MS), às 17h, no estádio Morenão, em Mato Grosso do Sul.





Grupo A10

- 7 Ceilândia

- 7 Comercial

– 3 Anápolis

– 3 Sinop

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)