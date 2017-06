/ / Silvano e Bezerra visitam local onde será o lago de Guarantã do Norte

O deputado estadual, Silvano Amaral e deputado federal Carlos Bezerra, ambos do PMDB, acompanhados do deputado federal Valtenir Pereira e prefeito Érico Stevan, visitaram onde será o lago de Guarantã do Norte.

O lago será construído com uma emenda do deputado federal Carlos Bezerra no valor de 4,2 milhões para que esse projeto se torne realidade, investindo no lazer e embelezamento da cidade.

O prefeito Érico que deu seu empenho em buscar esse recurso para que se torne realidade o tão falado e sonhado lago de Guarantã do Norte.

O deputado Silvano Amaral destacou o trabalho de Carlos Bezerra em Guarantã do Norte.

E o deputado Carlos Bezerra disse que fez questão de colocar uma emenda em Guarantã do Norte para dar mais qualidade vida para a população.

Da Assessoria