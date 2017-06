/ / SENAR-MT credencia instrutores para atuarem a partir de 2017

Está aberto o processo de credenciamento de novos instrutores junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) para atuarem a partir de 2017. O interessado deve cadastrar seu currículo no site www.senarmt.org.br





Os prestadores de serviços credenciados junto ao SENAR-MT atuam nos treinamentos da instituição que são ofertados em parceria com os Sindicatos Rurais ou com as prefeituras por todo o Estado, por isso é necessário demostrar conhecimento técnico e experiência na área de formação, competências comportamentais para instrutoria, ter conhecimento em informática básica e internet e ainda disponibilidade para viagens.





As inscrições podem ser feitas durante todo o ano pelo site do SENAR-MT. Mas no período entre 24 de junho e 05 de julho serão analisadas as inscrições realizadas a partir de abril deste ano, período em que foi feita a última seleção.





Para participar é preciso ler o edital de credenciamento de instrutores, disponível no link: https://goo.gl/7JUpCy , aceitar as condições postas no documento e preencher as informações solicitadas sobre a atuação profissional do candidato (o currículo). Aqueles que já possuem cadastro podem atualizá-lo.





O processo de credenciamento de instrutores junto ao SENAR-MT é feito nas seguintes etapas: seleção e análise de currículos, entrevista com os candidatos, participação na semana de treinamento sobre a metodologia do SENAR-MT. Após esta etapa, é realizada uma banca em que o candidato deverá ministrar um evento com duração de até quatro horas sobre o tema do treinamento para o qual se candidatou.





Por fim, o candidato deverá participar de um treinamento com acompanhamento integral de outro instrutor indicado pelo SENAR-MT, em que irá ministrar o conteúdo programático de oito horas, de acordo com a metodologia da instituição. Após a avaliação de todas essas etapas, o profissional receberá o resultado, e se aprovado, poderá atuar junto à instituição.





Atualmente, o SENAR-MT conta com cerca de 400 instrutores credenciados. A instituição procura por prestadores de serviços educacionais em diversas áreas, principalmente em saúde e segurança no trabalho, mecanização agrícola e doma e rédea racional de muares e equinos.





Por Assessoria de Imprensa