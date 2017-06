/ / SENADOR PEDE URGÊNCIA EM OBRAS DE HIDROVIA EM MT

O senador José Medeiros (PSD-MT) lembrou em Plenário a importância da hidrovia do Paraguai, que, em sua avaliação, poderia ser mais bem aproveitada no transporte de cargas. Ele informou que um trecho da hidrovia, em Cáceres, precisa ser dragado todo ano, mas a obra só pode ser executada quando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) conseguir uma autorização ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

José Medeiros questionou a lógica da renovação anual da autorização. “Se o rio é o mesmo, se as características são as mesmas, por que todo ano? E se todo ano fizessem, mas o sistema fosse rápido, seria uma coisa. Mas, este ano, por exemplo, já estão quase para não se conseguir porque não é desenrolada a questão do Ibama”, denunciou.

O senador mato-grossense afirmou que espera que o Dnit aumente o investimento em hidrovias, lembrando que o Estado tem mais de mil quilômetros de rios navegáveis.