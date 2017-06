/ / Secretaria do Meio Ambiente faz doação de 50 m³ de madeira serrada para a Apae de Guarantã do Norte

Na manhã do último sábado (10/06) a Sema – Secretaria do Meio Ambiente de Guarantã do Norte/MT, efetuou a entrega de cerca de 50 m³ de madeira serrada para a Apae do município. A entrega aconteceu durante a feijoada, evento realizado pela Associação de Pais e Amigos no pavilhão da Igreja Matriz.





A madeira é fruto de operações da SEMA realizada em toda a região e que, conforme a legislação, precisa ser destinada para alguma entidade filantrópica.





A presidente da Apae, Maria Socorro Dantas e a Diretora da entidade, Roseli Cristina Sala, receberam o documento de entrega da madeira das mãos do diretor regional da Sema Celso Costin.





Celso Costin destacou que os 50 m³ de madeira serrada servirão para a entidade transformar de alguma forma em recursos que devem ser revertidos para a realização das atividades da Apae com mais folga no orçamento.





“Nesse repasse de madeira para a Apae de Guarantã, estamos dando continuidade a uma ação iniciada pela antiga diretora da Sema, Elenara Gandine de Carvalho. Acreditamos que essa madeira será transformada em recursos que irão beneficiar de forma direta os alunos e a comunidade apaiana de Guarantã do Norte.” – destacou o diretor da Sema, Celso Costin.

Por Verdade Online