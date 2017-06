/ / Salgueiro 1 x 1 Cuiabá - Jogo movimentado e mais um empate no Grupo A

Por Agência Futebol Interior

Salgueiro, SP, 18 (AFI) – O Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C teve mais um empate neste domingo. Salgueiro e Cuiabá fizeram um jogo aberto no Estádio Cornélio de Barros, que terminou empatou por 1 a 1. A partida foi válida pela sexta rodada da competição.

Todos os cinco jogos da rodada anterior e os três realizados até agora nesta rodada pelo Grupo A terminaram empatados. Os resultados não alteram a tabela, que tem o Salgueiro em oitavo, com cinco pontos, mesma pontuação do Cuiabá, que está na lanterna.

SALGUEIRO CRESCEU NO FIM

Ligado, o Cuiabá chegou logo no primeiro minuto de jogo. Robinho bateu forte de fora da área, mas Mondragon fez grande defesa. Aos 29 minutos, o Cuiabá chegou perto do gol. Bruno Moura fez cruzamento pela direita e Elias carimbou a trave.

Cuiabá arranca empate fora de casa contra o Salgueiro

Errando muitos passes, o Salgueiro não conseguia se encontrar no jogo, mas as chances vieram para os mandantes na reta final da primeira etapa. Aos 39 minutos, Álvaro tentou cruzamento e a bola bateu na mão do zagueiro do Cuiabá. Valdeir foi para a bola, mas mandou por cima do gol. Mas o gol do Salgueiro veio aos 45 minutos, quando Willian Lira recebeu lançamento livre entre a zaga do Cuiabá e tocou na saída do goleiro Henal para tirar o zero do placar.

DE TIRAR O FÔLEGO

O Salgueiro voltou desligado do intervalo e sofreu o gol de empate logo aos 4 minutos. O zagueiro Douglas Mendes foi para o ataque de igualou o marcador. O Salgueiro respondeu aos 13 com Daniel, que deixou dois marcadores para trás e finalizou para defesa de Henal.

O jogo seguiu quente. Aos 34 minutos, a zaga do Cuiabá cortou e Daniel pegou rebote de primeira, mas Henal fez uma grande defesa. Aos 40 minutos o Cuiabá quase virou. No contra-ataque, Juba fez jogada e finalizou de canhota, mandando a bola muito perto do gol.

A partida não parava e a emoção seguia alta. Aos 43 minutos, Dadá recebeu pela esquerda, cortou e finalizou no travessão do Cuiabá. Apesar das muitas tentativas na reta final, o duelo terminou empatado por 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, pela sétima rodada. O Salgueiro terá missão fora de casa, contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís-MA, às 16h. Já o Cuiabá receberá o ASA na Arena Pantanal, às 17h.