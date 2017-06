/ / Ronda escolar inibe violência e drogas nas escolas em Alta Floresta

Cerca de 30 escolas estaduais e municipais de Alta Floresta participam do projeto da Polícia Militar “Ronda Escolar”. O programa tem como objetivo aproximar jovens e comunidade escolar, para que eles tenham mais confiança na Polícia Militar, prevenindo atos ilícitos no interior das escolas. A Ronda Escolar tem auxiliado na redução da violência escolar, além de conseguir inibir o tráfico dentro das escolas.

Segundo um dos gestores da Ronda Escolar, o soldado PM Lourival Marcelino, a ação desenvolvida pelos militares é de extrema importância social. Para ele, a redução da violência é consequência da confiabilidade do aluno com a polícia e o respeito que ambos adquiriram com a convivência. “Procuramos estabelecer a confiança, fazer um papel de amigos. Ouvimos problemas, orientamos, tentamos sempre ajudar. Neste tempo, avaliamos que o nível de violência que existia antes não existe mais”, explica.

O soldado conta que o projeto tem ajudado adolescentes a compreender o mal dos entorpecentes. “Por várias vezes fomos chamados pelos próprios jovens usuários, para ajudar a deixar aquele vício. Procuramos orientar, buscar ajuda com o conselho Tutelar para auxilia-los”.

O coordenador pedagógico da escola estadual Marines Fátima de Sá Teixeira, professor Odalício Torres reforça a redução dos índices de violência. Ele afirmar que antes se deparava com brigas todos os dias. “Tínhamos de quatro a cinco brigas dias, sendo que depois da inserção do projeto raramente nos deparamos com brigas, apenas aquelas isoladas. Nosso trabalho em parceria com a Polícia Militar tem dado outro olhar para nossas crianças”, concluiu o professor.

O projeto é realizado por meio de rondas Ostensivas Periódicas, que são rondas externas e internas nas mediações de cada escola, no intuito de inibir atos ilícitos e a presença de suspeitos que não frequentam o ambiente escolar. Além disso, são exibidas palestras sobre a função da polícia, atividades de um dia de polícia, e também ambiente escolar, com o ato cívico e execução do Hino Nacional entre outras ações que envolvam o tema.

Por Larissa Malheiros | PMMT