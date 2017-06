/ / Recuperado antes do previsto, Rogério projeta final do Pernambucano e ressalta desempenho favorável contra o Salgueiro

O prazo para retorno era de três semanas, mas em apenas 12 dias Rogério se recuperou da lesão muscular na coxa e está liberado para o decisivo jogo contra o Salgueiro, pelo Campeonato Pernambucano.





A possibilidade de conquistar o primeiro título estadual da carreira anima o atacante, que tem um retrospecto bastante favorável contra o adversário da final. Em seis confrontos foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, que aconteceu em 2011 e, desde então, Rogério nunca mais perdeu para o Salgueiro. “Um jogo como esse ninguém quer ficar de fora, vale um título importante para o clube.





Espero manter esse bom desempenho, mas sei que não teremos vida fácil, eles costumam complicar os jogos. Tivemos o empate em casa na primeira partida e agora precisamos buscar o resultado fora de casa para conquistar o campeonato. Estamos 100% focados nessa final e faremos de tudo para sairmos campeões”, ressaltou o atleta, que balançou as redes uma vez contra o Salgueiro. Foi no estadual de 2013, quando defendia o Náutico e goleou fora de casa por 4 a 0.





O atacante, que saiu lesionado na partida contra o São Paulo, pela 7ª rodada do Brasileirão, garante que está totalmente recuperado e pronto para entrar em campo. “Realmente, a princípio eu ainda teria mais uma semana para recuperar, mas felizmente consegui voltar antes do previsto. Procurei me dedicar ao tratamento justamente para antecipar esse retorno. Estou me sentindo muito bem e preparado para ajudar o Sport nesse importante jogo”, concluiu.









A partida entre Salgueiro e Sport acontece amanhã (28), às 21h45 no estádio Cornélio de Barros.

Foto Anexada: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Assessor de Imprensa