/ / Projeto “Vovô Sabe Tudo” visa valorizar experiência da pessoa idosa

Proposta será apresentada durante sessão da Câmara e tem por objetivo fomentar junto aos idosos a transmissão de seus conhecimentos a crianças e adolescentes

O projeto de lei de intitulado “Vovô Sabe Tudo”, de autoria do vereador Ademir Bortoli (PMDB), que será apresentado em tribuna nesta segunda-feira (12), tem por objetivo valorizar a experiência da pessoa idosa, permitindo a transmissão de seus conhecimentos, habilidades, aptidões e valores humanos a crianças e adolescentes como uma forma de troca cultural e interação entre as gerações.





A idéia principal do programa é que os avós possam ensinar seus ofícios e profissões aos mais jovens. “Os mais velhos possuem conhecimentos culturais e valores acumulados durante toda a vida, valores estes que podem ser muito úteis para as novas gerações”, afirma o vereador.





A secretária Interina de Assistência Social, Carmem Pizotto, destaca que o projeto vai ao encontro de valores que precisam ser repassados para a nossa juventude. “Esta será uma oportunidade única e especial para ambas às partes. Os avós podem contribuir muito dando uma base para esta nova geração, que deve comandar nosso país. As duas partes ganham, os jovens por receber essa bagagem, sabedoria e experiência dos mais velhos e os idosos por poderem passar seu saber, se sentindo úteis, importantes e amados”, salientou Carmem.





Bortoli acrescenta que o projeto pode ainda envolver as crianças e adolescentes no aprendizado de algum ofício, diminuindo seu tempo ocioso. “Este projeto foi elaborado com o intuído de levar o benefício tanto para o idoso quanto para as crianças e adolescentes de Sinop, que terão a oportunidade também de aprenderem uma profissão com os vovôs e vovós selecionados pela secretaria de Assistência Social. Esses idosos receberão treinamento e poderão participar do programa por um ano, período que pode ser prorrogado pelo mesmo tempo”, explicou o parlamentar.





O último censo aponta que 5,89% da população de Sinop é de idosos, o equivalente a 7.833 habitantes. No município eles contam com apoio do Conselho do Idoso, da Associação de Apoio ao Obeso e Idoso, da Pastoral do Idoso e do Clube dos Idosos Dom Henrique, que atendem a esse público com prestação de serviços e desenvolvimento de atividades voltadas para á saúde e o lazer.





Dieny Vieira

Assessoria