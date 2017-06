/ / Professores entram em greve e cerca de 4 mil alunos estão sem aulas em Peixoto de Azevedo

Os profissionais da Educação do município em Peixoto de Azevedo entraram em greve, na manhã desta terça-feira (21). O presidente do Sintep, Marcos Monteiro de Farias, confirmou, que houve adesão em 80% das escolas do município e estão sem aulas. O município tem cerca de 4 mil alunos.

"Paramos as atividades até que sejam atendidas as nossas reivindicações. Estamos pedindo equiparação salarial de 12,11% para os profissionais da Educação e apoio técnico, referente aos anos de 2016/17, em relação ao piso nacional que é de R$ 1.724. Uma outra cobrança é que os profissionais que não tem curso técnico e ganham salário mínimo, sejam incluídas na tabela salarial e passem a receber 70% do piso. Também queremos que os professores contratados que atualmente recebem 4 horas-atividades, passem a receber 10 horas-atividades. Somadas a isso, ainda tem a questão da infraestrutura das escolas, principalmente em relação a parte elétrica.

Desde janeiro estamos em negociação com a atual gestão, protocolamos as reivindicações, foram realizadas algumas reuniões com secretario de educação e prefeito, mas não tiveram avanços", declarou presidente.

Ainda segundo o Sintep, nesta terça-feira houve realizada reunião com secretário da pasta, onde foi apresentada uma nova proposta que será votada em assembleia da categoria, prevista para esta quarta-feira (21), às 9h, na escola Dom Helder Câmara.

De acordo com a assessora pedagógica, Adriana Gonçalves Ojeda, a contraproposta apresentada para os profissionais prevê o pagamento de um reajuste de 7,64%, divididos em duas vezes, sendo que a primeira parcela de 3,92% será paga já na folha de julho e o restante 3,72% pagos em setembro. Além de fazer um novo estudo para verificar a situação dos professores interinos que só recebem 4 horas-atividades e o enquadramento dos professores não profissionalizados.

Por Só Notícias