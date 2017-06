/ / Prefeitura está promovendo palestras sobre o Meio Ambiente nas escolas de Guarantã do Norte

No dia 05 de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, e para conscientizar sobre a importância dessa data, essa semana a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo em parceria com a Secretaria Municipal de Educação está realizando palestras nas escolas do município.





Para a secretária municipal de Meio Ambiente, Valéria Oliveira Ribeiro, a programação tem como objetivo principal conscientizar a população em geral, e, sobretudo, os estudantes sobre a importância da coleta seletiva, da reciclagem, do reaproveitamento de material e da correta disposição dos resíduos sólidos no meio ambiente, a importância da água e as proibição das queimadas urbanas.





As palestras serão ministradas pelo Biólogo Dionaldi de Sousa, o Agrônomo Júlio César Santin e o coordenador da defesa Civil, Michael de Lara Lopes.





Cronograma de atividades:

06/06 - 09h às Escola Sueli Omira e APAE,

07/06 - 09h às 16h - Escola Beija Flor e Darcy Ribeiro

08/06 - 09h às 16h - Escola Kreen Akarore

09/06 - 09h Às 16h - Escola Estrelinha e escola Guarantã

12/06 - 09h ás 16h - Escola Santa Marta e Élcio Prátes

13/06- 09h ás 16h - Escola Monteiro Lobato e Inovação

Da Assessoria