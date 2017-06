/ / Prefeitura de Sinop levará para a Exponop mini fazenda voltada para agricultura familiar

Uma mini fazenda está sendo montada na 33ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Sinop (Exponop) pela prefeitura municipal. O espaço com cerca de quatro mil metros quadrados é voltado para a apresentação de novas tecnologias para a agricultura familiar. Além de uma hora, em sistema de consórcio, com aproximadamente 20 culturas como abacaxi, mandioca, cenoura, entre outros, haverá um tanque de piscicultura com várias espécies de peixes e técnicas de criação.

Leia mais:

A Exponop ocorrerá entre os dias 14 e 18 de junho no Parque de Exposições da Acrinorte, em Sinop. O evento é realizado pela Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte). A feira agropecuária conta em 2017 com exposições, leilões, rodeios, shows de prêmios, parque de diversões, além de cursos de capacitação, como oficina de classificação de grãos e vitrine do bovino, e palestras e simpósios com presenças de autoridades, dentre elas o ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi, no dia 15 de junho.

Diversas secretarias ligadas à prefeitura de Sinop irão participar do evento, entre elas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) que está em fase final dos preparativos de uma mini fazenda voltada para a agricultura familiar. Segundo informações da Prefeitura, será apresentado para o público uma horta em sistema de consórcio, ou seja, uma horta com várias culturas plantadas numa mesma área, como abacaxi, banana, batata doce, beterraba, cenoura, milho, mandioca, entre outros.

As cultivares estão em uma área de quatro mil metros quadrados, que conta ainda com um tanque de piscicultura com várias espécies de peixes, ao qual serão apresentadas aos visitantes técnicas de criação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Sinop, Daniel Brolese, pontua que a pasta trabalha para transformar a mini fazenda em uma vitrine para o pequeno produtor.

Vamos apresentar e divulgar, à eles [agricultores], novas tecnologias e opções para poderem implementar em suas propriedades".

A 33ª Exponop, além de uma programação voltada para o setor agropecuário, contará com shows nacionais de Luan Santana (14 de junho), Conrado & Aleksandro (15 de junho), Henrique e Diego (16 de junho) e Ivete Sangalo (17 de junho). Para o dia 18 de junho as atrações nacionais são voltadas para as crianças com o espetáculo Frozen - Uma Aventura Congelante.

Por Viviane Petroli