/ / Prefeitura de Guarantã e Sebrae lançam o programa Nosso Leite

Com o objetivo de realizar consultorias tecnológicas e capacitação para o desenvolvimento da propriedade rural com foco na atividade leiteira através da implantação de tecnologias de produção e capacitações que tornem a propriedade mais produtiva e rentável para o produtor rural de Guarantã do Norte a prefeitura municipal e a unidade do Sebrae lançam o programa Nosso Leite.





A primeira reunião aconteceu na semana passada com os produtores de Leite de Guarantã do Norte, o programa será 70% custeado pelo Sebrae, 15% pela prefeitura municipal e 15% pelo produtor parcelado em 5 vezes.





Serão atendidas inicialmente 15 propriedades a capacitação começa em julho, as propriedades estão pulverizadas nos seguintes locais; Linha Fogo, Comunidade Santo Antônio, Comunidade Bom Jesus, Comunidade Santa Luzia, Comunidade Rainha da Paz, Comunidade São Caetano, Comunidade Santa Clara, Comunidade São Cristóvão e Comunidade São Roque.





O programa visa transformar a propriedade numa bacia leiteira, transformando assim em uma empresa rural, dando assistência técnica desde a gestão até as práticas tecnológicas para melhoramento do rebanho e qualidade do leite.

Da Assessoria