/ / Prefeitura de Guarantã do Norte recupera estrada do Vale do XV

A prefeitura de Guarantã do Norte continua trabalhando na recuperação das estradas vicinais, o Vale do 15 recebeu os maquinários e uma recuperação foi realizada no local.

O prefeito Érico Stevan fez questão de ir in loco ver como ficaram as obras e aproveitou para fotografar e conhecer as belezas do Portal da Amazônia.

As obras de recuperação das estradas vicinais do interior do município estão a todo vapor com os recursos do Fethab, a equipe da secretaria de Infraestrutura comandada por Claudiomar Paloschi tem trabalhado para que todas as vicinais sejam recuperadas antes do período de chuva.

Da Assesoria