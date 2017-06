/ / Pré-Natal humanizado favorece a maturidade emocional da mãe e o desenvolvimento psíquico do bebê

Os fatores psicológicos e emocionais da gestante estão entre os mais importantes durante a gravidez. O alerta é do ginecologista, obstetra e idealizador do projeto “Parto sem Medo”, Dr. Alberto Guimarães . “A mulher precisa estar segura, confiante, equilibrada e com total domínio de seu corpo e dos seus desejos. Para que uma gravidez ocorra de forma satisfatória, além da saúde física da mãe e do bebê, a grávida precisa estar com a cabeça boa”, ressalta o médico.





Pré-Natal Humanizado, método no qual confere à mulher, autonomia sobre o processo da gravidez e do parto e que é capaz de garantir todos os seus direitos, além de liberdade sobre seus sentimentos e vontades no decorrer dos nove meses. Para que a gestação não traga prejuízos psicológicos e emocionais à mulher o ideal é que ela seja acolhida em ummétodo no qual confere à mulher, autonomia sobre o processo da gravidez e do parto e que é capaz de garantir todos os seus direitos, além de liberdade sobre seus sentimentos e vontades no decorrer dos nove meses.





“Durante a gestação e no momento do parto, a gestante deve ser a protagonista. Uma palavra ou um tom de voz mais elevado, no momento errado, pode estressar e tornar a mulher ainda mais sensível, o que não é adequado para esta fase”, adverte Guimarães.





Para o obstetra, são nas consultas de pré-natal que a mulher se prepara física e psicologicamente para o parto e, posteriormente, para desempenhar o papel de mãe, além de ser crucial para o bom desenvolvimento do bebê. Já a experiência do parto é impactante e requer muita preparação emocional, apoio, acompanhamento e compreensão dos médicos e familiares.





Sobre Dr. Alberto Guimarães

Ginecologista e obstetra, é defensor dos conceitos de parto humanizado, o médico encabeça a criação do Programa Parto Sem Medo, um novo modelo de assistência à parturiente onde enfatiza que o parto é um evento de máxima feminilidade e a mulher e o bebê devem ser os protagonistas. Formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis e mestre pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), atualmente exerce o cargo de gerente médico para humanização do parto e nascimento do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, CEJAM, em maternidades municipais de São Paulo para o Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana.

Comunicação & Marketing/ Luzia Teles