/ / Policia prende mais dois suspeitos de envolvimento na morte do caminhoneiro Rafael de Miranda

Policiais Civis e Militares continuam com as investigações para se chegar aos membros de uma quadrilha que assaltou um caminhão com uma carga de bois e mataram o motorista que teve seu corpo jogado no rio.

Hoje, 04/06/2017, por volta das 14h, as GU's de Cachoeira da Serra (CB MISAEL, CB FERNANDO, SD RUAN e SD RAFAEL SILVA) e Castelo de Sonhos (CB VERENILDO e SD SILVA) ao comando do *TEN RABELO, foram acionadas pelo DPC FRANCIMAR para cumprimento de mandados de prisões temporárias e busca e apreensão domiciliar em desfavor de MAIKO PEGORETTI KRONBAUER e JACKSON GAIST, envolvidos no crime de latrocínio contra RAFAEL DE MIRANDA.

Ambos foram localizados em suas residências, no entanto, foi apreendida na residência de MAIKO PEGORETTI o veículo Tipo Camionete, Marca CHEVROLET, Modelo S10 HC DD4A, Cor BRANCA, Placa QBZ-2529, além da quantia em dinheiro de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), que se encontrava dentro do veículo.

MAIKO PEGORETTI informou que havia escondido no mato, próximo a casa de festa da Prainha em Castelo de Sonhos, a arma de fogo Tipo PT 809, Calibre 9mm, Marca Taurus, N° TIP99286, com carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas, os objetos e envolvidos foram apresentados na UIPP de Castelo de Sonhos para os procedimentos cabíveis.

(Vitima)













Fonte: Junior Ribeiro e CPR X - 7° CIPM/Novo Progresso