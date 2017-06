/ / Policia federal realiza busca e apreensão contra advogada e servidor do INCRA de Guarantã do Norte

A Policia Federal realizou hoje na manhã dessa Quarta-feira (07) em Guarantã do Norte/MT, a Operação Capitação, Mandatos de busca e apreensão em três locais. Segundo as primeiras informações, um servidor do INCRA de Guarantã do Norte, estaria cobrando por um serviço gratuito.

O servidor ao invés de conceder gratuitamente os descontos e isenções devidos, ele indicava uma advogada, que é sua esposa, alegando que esta advogada conseguiria os descontos e que ela conseguiria diminuir o valor da divida, a advogada cobrava dos assentados entre 20 a 35% do valor da divida, sendo que os assentados deveriam receber o serviço gratuitamente.

Os envolvidos irão responder pelo crime de corrupção passiva, que prevê pena de dois a doze anos de prisão, o serviço foi afastado de suas funções no INCRA de Guarantã.

Foram realizados três mandados de busca e apreensão em Guarantã, Um no escritório de advocacia da advogada, na casa da mesma que é casada com o servidor e na unidade do INCRA.

Os nomes não foram revelados, pois os mesmos estão sendo investigados pela Policia Federal.

Por O Território