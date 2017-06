/ / Peixoto de Azevedo estreia hoje em Guarantã do Norte pela Copa Centro América de Futsal

A equipe da Retifica Peixoto está pronto para estreia da Copa Centro América de Futsal, hoje diante da equipe de Guarantã do Norte, as 20 horas no Ginásio Bezerrão.

A equipe peixotense foi formada a pouco mais de 20 dias, a Prefeitura Municipal ajudou com a inscrição e o transporte, e alguns empresários estão ajudando no uniforme e despesas que precisar para futuramente, os patrocinadores, Retifica Peixoto, Atacadão Macre, Pax Santa Maria, Dantas Joias e Centro Automotivo do Velho.

