/ / Pedro Taques recebe demandas de entidades de Alta Floresta

Por Wallmir Santana - Alta Floresta-MT

O governador Pedro Taques, juntamente com a comitiva do Governo do Estado, composta por secretários e parlamentares, cumpriu extensa agenda nesta sexta-feira (09.05) na cidade de Alta Floresta, que sedia a 7ª edição da Caravana da Transformação.

Durante todo o dia, Taques esteve reunido com lideranças ligadas aos setores da segurança pública, assistencial social, educação e meio ambiente. Após viagem ao município de Nova Bandeirantes, o governador Pedro Taques desembarcou em Alta Floresta por volta das 12h, desta sexta-feira.

O chefe do Executivo Estadual e o vice-governador Carlos Fávaro se reuniram com empresários do Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira (Cipem), na sede do Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte (Simenorte).

Ambos ouviram as demandas do setor madeireiro, que pedem, principalmente, a alteração na regulamentação da madeira no estado.Taques se comprometeu a trabalhar em prol da mudança da legislação, e deverá nos próximos dias discutir o assunto junto ao Ministério da Justiça e do Meio Ambiente, e a com presidência do Ibama.

Em seguida, a comitiva do governo atendeu representantes da Universidade de Mato Grosso (Unemat). Após acolher as reivindicações, Pedro Taques destacou os investimentos no ensino superior. No entanto, admitiu que é preciso investir, ainda mais, na melhoria das estruturas das unidades.

Já no período vespertino, o governador almoçou com os profissionais da imprensa, em evento promovido pelo Gabinete de Comunicação do Estado (Gcom) e também se reuniu com instituições voltadas às pessoas com deficiência.

Segundo Pedro Taques, pela primeira vez, o Governo, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, vai investir em entidades que cuidam de pessoas com deficiência física.

Taques também fez o compromisso de distribuir às entidades cerca de duas mil cadeiras de rodas, ainda neste ano.

Como parte das ações da Caravana da Transformação, o governador também participou de encontros com os conselhos de segurança da região Norte, a Sociedade Civil Organizada, produtores, líderes religiosos, e entregou dezenas de cartões do programa Pró-Familia.