/ / Paysandu recebe Luverdense em confronto direto nesta sexta

Em duelo entre equipes que estão na parte de baixo da tabela, o Paysandu recebe o Luverdense nesta sexta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos os times precisam dos pontos para tentar crescer na competição.

Com 12 pontos e seis partidas sem vencer, os paraenses esperam usar o fator casa para voltar a triunfar no torneio. Além disso, o Papão contará com a estreia do novo técnico, Marquinhos Santos, como motivação para a partida.

Para o jogo, o Paysandu terá dois desfalques por suspensão: o lateral Peri e o volante Wesley. Este segundo, inclusive, está fora do clube, após seu contrato de empréstimo terminar. Os paraenses tinham interesse em renovar, mas o Estoril-POR, que detém os direitos do atleta, não liberou.

Pelo lado do Luverdense, a situação é um pouco pior. Com 11 pontos, a equipe ocupa a vice-lanterna da Série B. A sequência, porém, é melhor do que a dos rivais desta sexta. Nos últimos quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. Em caso de triunfo, o time de Mato Grosso ultrapassa o Papão.

Para dificultar a vida do técnico Júnior Rocha, ele terá desfalques para montar o time. O goleiro Diogo Silva, o lateral Aderlan, o zagueiro Pablo e o volante Ricardo não irão a campo. Seus substitutos devem ser Gabriel Leite, Gabriel Passos, Willian e Diego Lorenzi, respectivamente.

O duelo marca o reencontro entre Paysandu e Luverdense em 2017. Eles se enfrentaram na decisão da Copa Verde, competição regional. Os mato-grossenses levaram a melhor, vencendo por 3 a 1 na ida e ficando no 1 a 1 na volta. Por Gazeta Esportiva