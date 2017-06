/ / Corinthians vence, complica Santos e se isola provisoriamente na ponta

O Corinthians continua com rendimento quase irrepreensível nos clássicos disputados em 2017. Na noite deste sábado, fez um grande segundo tempo para vencer o Santos por 2 a 0 em Itaquera. Os gols de Romero e Jô – Rodriguinho e Pedro Henrique também colocaram a bola na rede, mas a arbitragem assinalou impedimento – asseguraram a liderança isolada do Campeonato Brasileiro à equipe campeã paulista. Ao menos por um dia.





Com 10 pontos ganhos, o Corinthians deixou para trás Cruzeiro e Chapecoense, que também iniciaram a quarta rodada com 7 e irão se enfrentar no domingo, no Mineirão. Coritiba e Fluminense, vitoriosos diante de Atlético-PR e Vitória neste sábado, respectivamente, têm 9 cada. Em situação complicada, o Santos soma apenas 3 e está próximo da zona de rebaixamento.





Corinthians e Santos voltarão a campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira à noite. Enquanto o time da capital paulista visitará o Vasco em São Januário, o do litoral buscará a reabilitação contra o Botafogo, no Pacaembu.

Por Gazeta Esportiva (foto: Marcos Ribolli)