/ / Na reta final da pré-temporada, Jean Carlos valoriza jogos-treino e mira vitória na estreia pelo Barra FC

Falta pouco para Jean Carlos fazer sua estreia oficial pelo Barra Futebol Clube. Contratado para ser uma das referências da equipe, o atacante completa nesta semana um mês de pré-temporada com o grupo.





Em fase final de preparação, o clube tem aproveitado o período para fazer jogos-treino. Foram quatro até então, contra a equipe juvenil do próprio Barra FC, Brusque, Paraná e, na tarde de ontem (20), diante do Joinville. “Está sendo tudo muito bem feito para que o time chegue forte no campeonato. Vínhamos focando nossa preparação na parte física e agora estamos fazendo importantes testes, contra adversários fortes.





Essa parte prática, dos jogos, é fundamental para entrosar os jogadores e também para a comissão técnica avaliar a equipe taticamente. Temos feito bons jogos, dá para ver que o time tem qualidade”, destacou o atleta, que já foi campeão da segunda divisão do Campeonato Catarinense em 2015, com o Brusque.





A estreia do atacante acontece no dia 1º de julho, quando o Barra FC recebe o Concórdia, às 15h30. De olho no adversário, Jean Carlos ressalta a importância de começar a competição com vitória. “Sem dúvidas o nosso pensamento é a vitória na estreia.





Além de ser um jogo com o nosso mando de campo, é fundamental vencer já na primeira rodada para dar confiança ao grupo. Restam 10 dias até a primeira partida e vamos trabalhar essa parte final da preparação já pensando na estreia e nos três pontos que precisamos somar”, finalizou.

Foto Anexada: Divulgação/Barra FC

Assessor de Imprensa