/ / Na liderança da Série B, Wanderson valoriza vitória sobre o Goiás e tranquiliza torcida após pancada: “Foi só um susto”

O Juventude segue firma na briga pela liderança da Série B do Brasileirão. Na noite de ontem (27), no Alfredo Jaconi, o time gaúcho derrotou por 3 a 0 o Goiás e chegou aos 22 pontos em 11 jogos, aproveitamento de 66,7%. Com um jogo a mais que o vice-líder Guarani, a equipe torce por um tropeço do adversário para se manter isolada na primeira colocação.





Presente no importante triunfo alviverde, Wanderson valorizou o retorno do clube à liderança do campeonato e fez questão de tranquilizar a torcida após sofrer uma entrada dura já nos acréscimos. “Foi uma ótima vitória, estávamos sem vencer há três jogos e precisávamos quebrar essa sequência negativa.





Já passamos das 10 primeiras rodadas e é muito importante estar brigando lá na parte de cima da tabela, melhor ainda na primeira posição. Sobre o lance no fim da partida, foi só um susto mesmo. A pancada foi realmente forte mas não aconteceu nada mais grave, está tudo bem”, revelou o volante, que soma 18 jogos nesta temporada.





Agora, Wanderson e o Juventude terão 10 dias até a próxima partida, que será justamente contra o Guarani. “Será muito bem-vindo esse período sem jogos. Vamos poder trabalhar com mais tranquilidade e focar nesse duelo importante.









Além de ser um confronto direto entre duas equipes que estão disputando as primeiras colocações, é também uma grande oportunidade para abrir vantagem na competição. Vamos aproveitar ao máximo esses dias”, finalizou.

Foto Anexada: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Assessor de Imprensa