/ / Musa do Flamengo, Thaise Monique

A modelo Thaise Monique, conhecida como uma das musas do Flamengo, será também musa de uma escola de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro em 2018. A morena tem medidas perfeitas e um bumbum de 100 cm, que é resultado de muita academia. A gata adianta que até o carnaval vai gastar 100 mil reais em procedimentos cirúrgicos.