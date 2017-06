/ / Mulher é presa acusada de tentar matar irmão a facadas

Ela tem 23 anos e foi presa, pela Polícia Militar, acusada de tentar matar o próprio irmão, de 26 anos, com golpe de faca, em uma residência, na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Alvorada, em Peixoto de Azevedo/MT, ontem (domingo 25/06)





O homem foi atingido nas costas e precisou ser levado ao hospital para atendimento médico. O atual estado de saúde dele não foi revelado. Segundo informações do major da PM, Galdino Vieira de Souza, o homem contou, que teria discutido com a acusada após ela ter maltratado a mãe deles. “Ela estava bastante agitada. A tentativa de homicídio ocorreu após ele ir até à casa da mãe deles e tirar satisfações.





Ao chegar no imóvel, eles acabaram brigado, ele caiu e ela o atingiu com uma faca”, disse o oficial. As circunstâncias e a motivação ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Por Só Notícias/Cleber Romero