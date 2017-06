/ / Moacir Júnior é o novo técnico do Cuiabá Esporte Clube

O Cuiabá Esporte Clube passa a ser comandado pelo técnico Moacir Júnior, que dirigiu o Botafogo de Ribeirão Preto(SP).





O novo comandante do Dourado tem extensa carreira em diversos clubes e fechou contrato com o Cuiabá nesta terça-feira (13.06).





Moacir Júnior treinou o Botafogo de Ribeirão Preto durante o Paulistão 2017, levando o time à fase final. Ele também já foi técnico do América (MG), ABC (RN), Criciúma(SC), Boa Esporte (MG), Linense(SP) e o Tombense (MG).





Júnior substitui Roberto Fonseca e será apresentado aos jogadores nesta quarta-feira(14), no período vespertino. Ele vem acompanhado do auxiliar-técnico Julio Sérgio e o preparador-físico Fábio Rangel.





O primeiro desafio do técnico será no próximo domingo, em jogo diante do Salgueiro, no sertão pernambucano.

Por ZF Press