/ / Mais de 300 pessoas estiveram presentes na palestra da Acrimat em Ação de Guarantã do Norte

A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) em parceria com o Sindicato Rural de Guarantã do Norte/MT realizaram mais uma etapa do maior projeto da pecuária de corte do Estado e um dos principais do país, o Acrimat em Ação.





Na noite da segunda-feira (05/06) Guarantã do Norte recebeu a equipe técnica e a palestrante convidada com uma palestra sobre o mercado pecuária e também para levar informações sobre as ações desenvolvidas pela entidade.





Estiveram participando da palestra mais de 300 pessoas entre pecuaristas, acadêmicos e a população em geral que atentamente ouviram a palestrante e interagiram atentamente. Segundo o presidente do Sindicato Rural Dr. David Fernandes o tema da palestra foi bem sugestivo. “Está palestra leva até aos produtores novos horizontes para que ele faça do seu negocio um meio de vida rentável para ele vencer as diversidades”, relatou o presidente do sindicato rural.





O conteúdo da palestra ministrada por, Mariane Crespoline, ela abrange a questão do preço do bezerro a reposição e as perspectivas para o segundo semestre e também relatar para o produtor tudo que a cadeia produtiva vem sofrendo com as transições do mercado da carne. “Estamos discutindo e buscando uma solução de como o produtor tem de fazer para se proteger deste risco de mercado”, explicou a palestrante.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias