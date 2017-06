/ / Mãe encontra preservativos sujos e menina de 11 anos se esconde em árvore

Izabel Barrizon, repórter do GD

Mãe de uma menina de 11 anos registrou boletim de ocorrências contra estupro de vulnerável cometido contra a criança em sua própria residência, no bairro Doutor Fábio Leite, em Cuiabá. Crime ocorreu na tarde de quarta-feira (15). Entretanto, a criança se recusou a falar quem havia praticado o crime contra ela e se escondeu em cima de árvore.

Reprodução Internet



Mulher de 33 anos alega que chegou em sua casa na rua Itiquira, no período da tarde após o trabalho e ao ir até o banheiro, encontrou preservativos sujos de sangue. Ao contestar a filha, criança correu até o banheiro e com as mãos, pegou os preservativos e os escondeu.

Indagada se havia praticado relação sexual, a menina disse que não, que uma amiga havia ido lá e "ficado" com um garoto. Diante da insistência da mãe em saber quem era essa amiga, menina correu e subiu em uma árvore, alegando que de lá não sairia nem com a presença da polícia.

Entretanto, a mãe acionou a Polícia Militar, que depois de conversa com a criança, conseguiu retirá-la da árvore. Ela, porém, se recusou a falar qualquer fato sobre o episódio. Devido a suspeita de ter mantido relação sexual com apenas 11 anos, mãe e filha foram encaminhadas para a Central de Flagrantes, onde receberam as orientações necessárias. Caso foi transferido para delegacia especializada.

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, cuja pena de reclusão varia de 8 a 15 anos.