/ / Mãe e filho são presos em posse de arma de fogo e drogas

Policia Civil possui diversas informações de que ela tem participação em vários crimes.

A Policia Civil de Nova Mutum através da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF), encaminhou no final da tarde desta quinta-feira (22), o menor A.S.C, 16 anos e sua mãe F.F.C, 35 anos, até a Delegacia, acusados por posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e posse de drogas.

Os Policiais chegaram até a residência através de uma denuncia, de que no local haveria uma arma de fogo e drogas. Chegando ao local, os Policiais foram recebidos pela proprietária da residência, aonde foi constatado a veracidade da informação.

Na residência foram aprendidos um revolver calibre.38 com a numeração visível, cinco munições intactas, uma pequena quantidade de drogas aproximadamente 15gr de substância análoga a maconha e uma quantia de R$: 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais), em espécie.

Diante disso a mesma foi presa e conduzida juntamente com seu filho até a Delegacia, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, pois ela é a proprietária da casa, e corrupção de menores, pois ela mora com um menor de idade, que no caso é seu filho, que será autuado pelo auto infracional de posse de drogas.

O Delegado Felipe Leoni disse em entrevista ao site Power Mix , que a Policia Civil possui diversas informações de que ela tem participação em vários crimes que vem acontecendo no município. Questionado sobre qual seria o procedimento diante dos fatos, o delegado disse.

“O menor será ouvido com a presença do conselho tutelar e será liberado, já a mãe do menor, será lavrado o auto de prisão em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores e a mesma será encaminhada para o centro de detenção provisório, aonde ficará a disposição da justiça.” Concluiu.

Por Power Mix