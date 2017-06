/ / Júnior Dutra comemora ‘vitória essencial’ e vê Avaí pronto para maratona

Camisa 9 e um dos principais jogadores do Avaí na temporada, Júnior Dutra sabe da importância de o time ter, enfim, vencido na Série A. Depois de três jogos sem vencer, o Leão recebeu o Sport neste domingo e superou o adversário por 1×0, no estádio da Ressacada.





Para o atacante, a vitória foi ‘essencial’. Júnior Dutra é mais um a fazer parte do coro que quer o Avaí forte e vitorioso em seus domínios. “Aqui é a nossa casa. Quem tem que mandar somos nós. Não pode ser diferente. Claro que vamos receber adversários fortes, qualificados, de história e tradição. É Série A e sabemos que é assim. Mas temos que nos impor aqui como fizemos contra o Sport. Fomos bem e fizemos uma vitória essencial. Foi muito importante”, afirmou.





Sem tempo algum para comemorar, o Leão vai iniciar agora a sequência de jogos. Uma verdadeira maratona. Se nesta quarta o time tem o Atlético Mineiro fora, domingo é a vez de receber o Flamengo. “Vai começar agora dois jogos na mesma semana. É assim, não tem jeito. E sabemos que por mais que sejam adversários muito fortes, temos que jogar e buscar pontuar. Vejo nosso time se encorpando, nosso elenco sendo reforçado. Jogadores estão chegando e essa vitória também nos traz confiança”, disse.





De acordo com o 9 do Leão, no entanto, os jogadores precisam focar apenas no próximo compromisso. Atenção apenas com o Galo. Depois o pensamento é no Flamengo. “É pouco tempo para trabalhar. Vamos ter praticamente só um treino. Então é usar todo o tempo para estudarmos e analisarmos o Atlético. Temos que saber nos postar dentro de campo. Claro que não é fácil jogar lá contra eles, mas podemos surpreender e é para isso que vamos trabalhar”, finalizou.

Foto: AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa