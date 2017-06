/ / Jovem de Guarantã do Norte é assassinada a tiros em Sinop

O crime foi, na estrada Sabrina, no bairro Boa Vista, em Sinop/MT. Uma mulher que estava em um ponto de ônibus foi abordada por dois homens, que chegaram de moto e fizeram dois disparos de pistola contra a jovem que morreu no local.





A polícia confirmou que a vítima é Anne Caroline da Silva Santos, 20 anos. A Polícia Civil iniciou a investigação e uma das suspeitas é que seria roubo seguido de morte. Uma hipótese que será apurada é se ela teria reagido a assalto.





A Politec analisou a cena do crime e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por necropsia. A madrinha de Anne contou que ela residia em Guarantã do Norte, estava há 15 dias em sua casa, no bairro Sebastião de Matos.

Por Só Notícias/Debora Lobo (colaborou: José Carlos Araujo)