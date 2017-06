/ / IPVA tem 5% de desconto até o dia 12 deste mês

Proprietários de veículos com as placas de final 0 têm até do dia 1º a 12 de junho para quitar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sem juros ou multas e com 5% de desconto. Dentro deste período, contribuintes terão o desconto para o pagamento efetuado em cota única.

O boleto de pagamento pode ser retirado no site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT). Agências fazendárias também podem ser procuradas para obter o documento de arrecadação que poderá ser pago nas agências bancárias conveniadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, assim como as casas lotéricas.

O recolhimento do imposto é feito com base na pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que aponta redução média de 4,5% para automóveis, 3,9% para camionetas e utilitários, 8% para caminhões, 5,8% para ônibus e microônibus e 2,3% para motos e similares.

O pagamento do imposto é necessário para obtenção do licenciamento do veículo cadastrado no Estado. O não pagamento do IPVA pode gerar multa e apreensão do automóvel.

Dúvidas podem ser sanadas através das Agências Fazendárias (Agenfas). Contribuintes devem estar portando documentos pessoais e do veículo.

Por NOTÍCIAS DE MATO GROSSO