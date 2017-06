/ / Invicto em casa, Rogério valoriza retrospecto positivo e destaca boas lembranças diante do Flamengo

Além do bom desempenho diante do Flamengo, Rogério conta com outro fator positivo, os jogos em casa. Isso porque, em 2017, o jogador ainda não perdeu com o mando de campo da equipe pernambucana. Em 17 jogos são 10 vitórias e sete empates, aproveitamento de 72,54%. “Dentro de casa somos fortes, os números estão aí para comprovar. Temos que continuar com esse desempenho e não deixar escapar os pontos. Será uma partida difícil amanhã, o Flamengo tem uma boa equipe e de bastante qualidade. Precisamos nos impor para sair com essa vitória”, concluiu.