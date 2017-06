/ / Inicia hoje terça-feira a Copa das torcidas em Guarantã do Norte

O Departamento Municipal de Esporte de Guarantã do Norte/MT inicia hoje (terça-feira 27/06) mais uma competição do calendário esportivo do município, a Copa das Torcidas Organizadas de futsal edição 2017. Todos os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Bezerrão.





São 10 equipes divididas em duas chaves de cinco equipes, na categoria masculina, sendo que, as duas melhores equipes pontuadas de cada chave fazem as semifinais. Já no feminino, seis equipes estarão disputando em chave única, e quatro equipes passam para as semifinais. As semifinais estão previstas para acontecer nos dias 03 e 08 de agosto e a final no dia 10 de agosto.

Equipes Masculinas:

Chave “A” Chave “B” Flamengo “B” Vasco São Paulo “A” Palmeiras “A” Santos Flamengo “A” Corinthians São Paulo “B” Grêmio Palmeiras “B”

Equipes Feminina:

Chave Única Flamengo São Paulo Santos Corinthians Grêmio Internacional

Jogos de Terça-feira, com 19:00:

sexo Equipes

X

Equipes Masc. Santos





Flamengo “B” Fem. Flamengo





São Paulo Masc. Flamengo “A”





São Paulo “B”

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias