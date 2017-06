/ / Homem tem cabeça decepada em violento acidente em Cuiabá (veja o vídeo)

AVENIDA DA MORTE – Mais uma tragédia em Cuiabá/MT em mais um violento acidente de trânsito na Capital. Uma colisão entre uma Picape Pampa e uma caminhão boiadeiro, decepou a cabeça de uma vítima, na Avenida Fernando Correa da Costa que já foi “batizada” como “Avenida da Morte”.

A colisão, segundo informações de policiais da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) que já estão no local, aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 7, na Avenida Fernado Correa, na altura do Jardim Passaredo, em Cuiabá.

O impacto do acidente foi tão grande, que deixou a Picape Pampa totalmente destruída e um homem com a cabeça com a cabeça fora do resto do corpo no meio da avenida.

“São cenas forte cenas forte que assutam qualquer pessoa”, comenta um policial. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A vítima fatal ainda não foi identificada.

O corpo está sendo removido do local do acidente daqui a pouco para o Instituto Médico Legal (IML). O acidente deixou a Avenida Fernando Correa com o trânsito parcialmente interrompido.