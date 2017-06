/ / Homem expulsa esposa de casa por ela gemer enquanto era estuprada por ladrões

Um incidente na Nigéria está causando uma grande repercussão em vários meios de comunicações por lá. Segundo informações, um homem casado da região de Benue, identificado simplesmente como Baba Eneh, expulsou a esposa recém-casada porque ela estava gemendo enquanto era estuprada por assaltantes armados em sua presença . De acordo com imprensa local, o fato ocorreu na residência do casal na rua Bello, na área de Iyana-Ejigbo, no estado de Lagos, na Nigéria. Um incidente na Nigéria está causando uma grande repercussão em vários meios de comunicações por lá. Segundo informações, um homem casado da região de Benue, identificado simplesmente como Baba Eneh, expulsou a esposa recém-casada porque ela estava gemendo enquanto era estuprada por assaltantes armados em sua presença . De acordo com imprensa local, o fato ocorreu na residência do casal na rua Bello, na área de Iyana-Ejigbo, no estado de Lagos, na Nigéria.

Conforme relatos, homens fortemente armados invadiram a casa do casal, por volta das 3 da manhã , e exigiram dinheiro, o homem disse aos ladrões que ele tinha pouco dinheiro em casa.

Baba Eneh, que é motorista de ônibus comercial, teria implorado aos assaltantes para que eles não fizessem mal, e que não tinha muito dinheiro em casa desde que gastou todas as suas economias ao se casar com a esposa. Mas os assaltantes que estavam ficaram irritados pelo fato do homem não ter muito dinheiro, por sua vez, eles decidiram violentar sexualmente a esposa do homem.

Após cometer o # Crime os ladrões foram embora tomando rumo desconhecido. Segundo o esposo, ele ficou furioso com a mulher, pelo fato dela se aproveitar do estupro gemendo com entusiasmo e contorcendo sua cintura enquanto os ladrões a assaltavam sexualmente, em vez de gritar por ajuda. “Imagine minha esposa, em vez de pedir ajuda, ela estava ocupada fazendo alguns sons engraçados, uma indicação de que ela estava gostando do sexo, mesmo na minha presença”, disse o marido da vítima.

Revoltado com a situação, o homem disse que a sua esposa lhe desonrou e a expulsou de casa. No entanto, o homem, aparentemente com medo de morrer, pediu à esposa para retornar à sua aldeia até que os sacrifícios necessários sejam feitos.

Atualização sobre o caso;

Conforme informações divulgadas pelo portal The Nigerian, a mulher identificada como Ejalo, de 28 anos, retornou para a residência do esposo para passar por um trabalho de limpeza espiritual. Segundo o portal, após a mulher ser vítima de violência sexual , ela tinha ido fazer um teste de HIV em Lagos, capital da Nigéria. Mas o resultado deu negativo. No entanto, o médico pediu que ela voltasse em seis meses para outro teste para verificar se ela está livre de DST e gravidez.

Segundo um curandeiro identificado como Johnson Agada, relatou que o homem deveria aceitar a esposa de volta depois da limpeza espiritual, uma vez que era uma violação de caso, os deuses pareceriam o contrário. “Na verdade não é culpa dela. É realmente doloroso. O homem deve permitir que ela faça a limpeza espiritual e volte para casa “, acrescentou a fonte.

Por Portal X 9