/ / Hair Stylist Nandho Brandão cuida das madeixas dos Youtubers Kéfera e Felipe Castanhari

, ou mais conhecida simplesmente como apenas Kéfera, é considerada a pessoa mais poderosa do YouTube no Brasil, pois o seu canal, intitulado 'Cinco Minutos', bate recorde nacional de inscritos.

A beldade que passou um longo período de férias no Egito ao lado de sua mãe Zeiva, desembarcou diretamente na cidade de São Paulo e fez questão de ir direto para o salão cuidar das madeixas com seu Hair Stylist preferido Nandho Brandão, no Homa Elite Salon, que fica situado no bairro de Moema, na zona sul da capital.