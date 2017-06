/ / Guarantã: Homem É Ferido Por Sua Mulher Com Garrafada do Norte Na Cabeça Em Bar

A policia militar de Guarantã do Norte/MT, foi acionada via 190 por uma denuncia anônima no começo da noite deste domingo (25/06), dizendo que em um bar no Bairro Maranata, estava havendo uma discussão, a viatura se deslocou até o local e constatou a veracidade do fato.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o Sr. Francisco da conceição Pacheco de 43 anos com ferimentos na cabeça e todo ensanguentado. Francisco relatou que estava no estabelecimento com sua mulher, quando por motivos de ciúmes, ele e a Sra. Rosane da Silva de 28 anos, começaram uma discussão, Francisco teria agredido Rosane com palavras de baixo calão e a mesma se sentiu ofendida, Rosane deu um golpe com uma garrafa de cerveja na cabeça de Francisco e varias cadeiradas.

Francisco foi levado para o hospital municipal para os cuidados médicos.

Rosane foi conduzida para a delegacia de policia civil para as devidas providencias cabível.

Por O Território