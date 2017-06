/ / Grêmio vence Fluminense e segue na vice-liderança

Em duas jogadas de bola parada, o Grêmio derrotou o Fluminense por 2 a 0 em partida disputada na noite desta quinta-feira, no Maracanã, no encerramento da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe gaúcha chegar aos 18 pontos ganhos, apenas um a menos do que o líder Corinthians.





O Fluminense que não vence há três partidas, ocupa a décima posição com dez pontos ganhos. Os gols foram marcados por Edilson e Luan, ambos em cobranças de falta.





O Tricolor das Laranjeiras ficou mais tempo com a bola nos pés, mas não soube transformar em gols, as chances que apareceram durante a partida. Além disso, os jogadores cariocas reclamaram muito da arbitragem por ter anulado um gol marcado por Richarlison e não ter marcado pênalti em lance com Geromel dentro da área gaúcha.





O Grêmio não chegou a ser brilhante, mas mostrou objetividade ao transformar em gols, as oportunidades que surgiram durante o jogo. Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Flamengo, no Maracanã. O Grêmio vai ao Mineirão, encarar o Cruzeiro.

Por Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)