/ / Governo do Estado inaugura duas quadras poliesportivas em escolas de Colíder

O governador Pedro Taques inaugura nesta quarta-feira (07.06) duas quadras poliesportivas cobertas em escolas estaduais do município de Colíder (650 km ao Norte de Cuiabá). O investimento nas unidades é de R$ 2,1 milhões.

Às 15h, o governador irá inaugurar a quadra na EE André Antônio Maggi, que conta com um investimento de R$ 1,2 milhão. A quadra posui arquibancada de dois degraus nas duas laterais, vestiário, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA – gaiola de faraday e acessibilidade.

Por volta das 19h, a comitiva irá inaugurar a quadra no Centro de Educação de Jovens e Adultos Cleonice Miranda da Silva. A obra conta com um investimento de R$ 911 mil e segue o modelo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com mini-arquibancada, vestiário, instalações hidro-sanitárias.

Logo após a inauguração, os secretários adjuntos da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Leonardo de Oliveira e Edinaldo Gomes, irão realizar uma rodada de conversa com professores das unidades para esclarecer pontos sobre os programas das Secretaria e debater sobre investimentos nas unidades.

Pró-Escolas

A construção das quadras faz parte do Pró-Escolas, o maior programa de investimento da Educação de Mato Grosso com um investimento de mais de R$ 180 milhões previstos para 2017. Em dois anos, o Governo do Estado entregará 35 escolas novas, 15 Centros Integrados Escola-Comunidade (CIEC), 20 quadras poliesportivas e 70 reformas gerais, num total de 140 obras.

O principal objetivo do Programa é melhorar os índices de ensino do Estado, melhorar a estrutura das escolas estaduais e a qualidade da educação pública estadual, combatendo a evasão escolar em Mato Grosso.

Caravana da Transformação

As inaugurações ocorrem durante a 7ª Caravana da Transformação, que é realizada em Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá), entre os dias 5 e 11 de junho. Na Caravana, a Seduc irá realizar, pela primeira vez, o “Aulão do Enem”, com o objetivo de instruir e preparar alunos da rede pública para o exame que dá acesso ao Ensino Superior. A atividade ocorre nos dias 08 e 09 de junho.

Uma cartilha de dicas de redação foi preparada para o projeto e será disponibilizada no site da Seduc ( http://www.seduc.mt.gov.br ). Com ela, o aluno poderá entender melhor a estrutura do texto, dicas de pontuação, coesão e coerência. Também será divulgado na ação o Focado Enem 2017, um personagem pensado para compartilhar, por meio das redes sociais da Seduc, dicas para contribuir na preparação para o Enem.

Durante a Caravana, a Seduc também irá efetivar as inscrições ao Exame Online, oportunidade para jovens e adultos que não concluíram os estudos conseguirem a certificação.

Por Gustavo Nascimento | Seduc-MT