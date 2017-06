/ / Governo anuncia que salários de aposentados e pensionistas do Estado serão pagos na quinta

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), informa que o pagamento dos aposentados e pensionistas do Executivo será efetuado na quinta-feira (08.06). Em virtude da indisponibilidade de caixa no Tesouro, os salários não serão creditados nas respectivas contas nesta segunda-feira (05). A folha líquida do mês de maio soma R$ 145,123 milhões.







“A crise se agravou com a frustração da arrecadação, que não se comportou como previsto nestes primeiros meses de 2017. Por isso, o Tesouro não tem disponibilidade de caixa, neste momento, para liquidar a folha dos inativos na data prevista”, explica o secretário de Fazenda Gustavo de Oliveira.





O gestor reafirma, no entanto, que o Executivo continua se empenhando para manter o pagamento dos salários dos servidores da ativa dentro do calendário estabelecido, mesmo com as dificuldades expostas.

“Em que pese o cenário desfavorável, o servidor é prioridade para esta gestão, que não mede esforços tanto para manter os salários em dia, quanto para conceder a Reposição Geral Anual (RGA) integralmente com um cronograma de pagamentos pré-estabelecidos para dar previsibilidade e segurança aos servidores”, ressalta Oliveira.

