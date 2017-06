/ / Fóssil pré-histórico é encontrado em fazenda no Nortão

Um fóssil pré-histórico foi localizado em uma fazenda em Juara (300 quilômetros de Sinop). De acordo com o coordenador da câmara setorial de Arqueologia do Museu do Vale do Arinos, Saulo Augusto de Moraes, o material estava com um colecionador de pedras. “A gente não sabe exatamente quem encontrou o fóssil, chegou até mim por meio de um morador que coleciona pedras”, explicou, ao Só Notícias.





Segundo Saulo, o fóssil tem mais de 11 mil anos. “Ainda não sabemos qual é o animal. De maneira empírica, parece uma vértebra espinhal de animal pré-histórico. É um material muito antigo. Eu suspeito que seja de uma preguiça-gigante, mas isso só poderá ser confirmado ou descartado após estudo em laboratório”, adiantou.





O fóssil foi encaminhado para a câmara setorial de História Natural do Museu, sob coordenação da bióloga Rosália de Aguiar Araújo. “Ficará sob a guarda do Museu. A gente tem uma paleontóloga como parceira e a intenção é trazê-la até Juara, ou enviar o fóssil até ela, para que possa ser feito um estudo”.

Por Só Notícias/Herbert de Souza