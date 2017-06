/ / Festa regada a narguilé, catuaba e Velho Barreiro é fechada pela Polícia Militar

A Polícia Militar acabou com uma festa de adolescentes regada a narguille, cigarros e muita bebida alcoólica, que acontecia na tarde desta quarta-feira (28), no bairro Novo Horizonte, em Cuiabá. No local, foi detido um grupo de adolescentes, além de um rapaz, que foi preso acusado de corrupção de menor.





Divulgação/PMMT Militares encontram bebidas alcoólicas em festa de adolescentes

A Polícia Militar informou que chegou até o local após a companhia do bairro CPA receber diversas denúncias sobre um grupo de adolescentes que estaria fazendo arruaça nas dependências do Terminal de Ônibus do CPA 3.





Conforme informaram as testemunhas, os menores estavam com diversas garrafas de bebidas alcoólicas, as quais consumiam no espaço indicado.





Em razão da denúncia, a PM deslocou uma equipe até o endereço, mas, quando chegou, os suspeitos já não estavam por lá.





Testemunham conversaram com os militares relatando o acontecido e informaram que viram os menores entrando em uma residência próxima do local.





PMMT



Os militares se encaminharam até o novo endereço, e constataram que os moradores ouviam música em volume alto no local.





Ao chamarem pelo dono da residência, foram atendidos na porta pelo jovem identificado como Matheus Camargo. Pelo portão, os miliares puderam ver o grupo de adolescentes ingerindo bebida alcoólica, ao passo que a PM entrou casa para averiguar a situação.





Lá, os policiais encontraram garrafas de bebidas alcoólicas sobre uma mesa, além de diversos adolescentes que dançavam e se embebedavam. Um narguile também foi localizado sobre a mesa. Garrafas de catuaba e pinga Velho Barreiro foram flagradas na festinha.





Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao proprietário da casa e os adolescentes que estavam no local foram detidos. Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência.