/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é Patrocinador Ouro da Expotã 2017

Pelo quinto ano consecutivo, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é patrocinadora oficial da Expotã, evento tradicional de Guarantã do Norte, sendo Patrocinador Ouro, na edição 2017.

Grande incentivadora da cultura e entretenimento em nossa região, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte procura sempre apoiar os eventos na região, de forma a integrar-se à vida da comunidade.

Através desta parceria, os acadêmicos poderão adquirir sua cartela pelo valor de R$ 80,00. Os interessados podem entrar em contato com o setor financeiro da Faculdade para adquirir sua cartela. Não percam esta oportunidade! A quantidade de cartelas neste valor promocional é limitada.

A Faculdade também é patrocinadora da Rainha do Rodeio e irá premiar as três finalistas com bolsas de estudos. A primeira colocada ganhará bolsa de 100% do valor da mensalidade de qualquer curso da IES, durante um ano, e a segunda e terceira colocadas ganharão bolsa de 50% do valor da mensalidade também do curso que desejarem cursar, com duração de um ano.

Pioneira no Ensino Superior em Guarantã do Norte, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promove, há mais de dezoito anos, a formação acadêmica. É uma instituição séria, compromissada e reconhecida pelo MEC com nota 4. Com professores qualificados, infraestrutura moderna, laboratórios equipados, biblioteca com mais de dez mil livros. Oferece ainda programas de ingresso, concurso de bolsas, FIES, FAAI e transporte gratuito.

Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Farmácia, Enfermagem, Letras - Português/Espanhol, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.

Ascom/FCSGN