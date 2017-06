/ / Ex-BBB Mayara Motti prestigia aniversário da youtuber Monique Elias

A festa teve como tema o canal No Pique da Nique





Monique Elias celebrou seus 36 anos neste sábado, 24, com uma superfesta em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A youtuber recebeu diversos famosos, entre eles a ex BBB Mayara Motti, para brindarem a data.





A festa teve como tema o canal No Pique da Nique, de Monique, que tem milhares de visualizações no Youtube, e reuniu cerca de 100 convidados.





Foto Divulgação/ Black Empreendimentos





Thiago Freitas