/ / Estadual de Tênis registra recorde de inscritos em dez anos

Nunes supera Benegas na final da principal categoria do estadual

A 6ª Etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso bateu todos os recordes dos últimos dez anos com a participação de 322 inscritos, sendo 272 na categoria Classes, 12 na infanto-juvenil e 38 na kids, e a realização de 268 partidas em 14 quadras simultaneamente. E Robson Nunes foi o campeão da 1ª Classe Vip ao vencer Júlio Manoel Benegas por dois sets a zero, em torneio realizado de 21 a 25 de junho, no Cuiabá Tênis Clube e na Cia do Tênis, em Cuiabá.





De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa os números alcançados na 6ª etapa do estadual foram os maiores dos últimos dez anos. Segundo ele, a federação foi reativada em 2007, antes disso estava inativa, e, desde então, promove o circuito estadual de forma ininterrupta. E, de lá para cá, a participação dos tenistas variaram entre 70 a 180 inscritos por torneio e com os resultados mais baixos nos anos de 2011 a 2014.





“O antigo formato do circuito estava saturado. Por isso começamos uma reformulação em 2014 e isso culminou nos números atuais. Nossa reconstrução delegou mais funções aos clubes. Hoje são eles que organizam os torneios e isso deu personalidade. Além disso, a implantação da 1ª Classe Vip, para tenistas profissionais, se tornou um grande atrativo ao público. E também pela implantação de uma nova assessoria de imprensa”, conta o presidente, Rivaldo Barbosa.





Revanche





Robson Nunes superou Júlio Benegas por dois sets a zero e parciais de 6-2 e 6-1 na final da 1ª Classe Vip. Antes venceu Pablo Gomes nas oitavas de final, depois Edberg Rezende nas quartas de final, seguido por Marcos Ramos nas semifinais e Benegas na final. Uma final repeteco de outra no mesmo torneio, na mesma quadra, no ano anterior, mas com resultado diferente. Em 2016, Robson Nunes e Júlio Benegas se enfrentaram na final e Benegas venceu por 6-4 e 7-6.





“Essa vitória teve um gosto especial. Foi uma dupla revanche por dois motivos. O primeiro é que ele me venceu na mesma final no ano passado. O segundo é que venceu meu irmão na semifinal desse ano. Então eu disse para meu irmão que tentaria vencer para honrar o nome da família. E também por ele ser de Sorriso e eu de Cuiabá. E nós sempre tentamos manter os títulos na nossa cidade. Agora ganho 180 pontos no ranking e abro vantagem sobre o 2º colocado”, diz Robson.





“Acredito que o Robson conseguiu me vencer quando começou a angular a bola antes de mim. Ele abriu a quadra e ali ganhou o jogo. Ele pegava as bolinhas e colocava bem no cantinho da quadra, não no fundo dela, ele colocava perto do quadradinho do T. Ali você abre a quadra e faz o adversário correr bastante. Normalmente sou eu quem faço isso, mas dessa vez foi ele quem conseguiu primeiro. Agora retorno aos treinos para chegar com gás total no próximo”, diz Júlio.





Calendário





A 7ª Etapa do Circuito Estadual de Tênis ocorrerá de 23 a 27 de agosto, no Círculo Militar de Cuiabá, na capital, e depois haverá a 8ª Etapa no Sinop Tênis Clube, de 13 a 17 de setembro, em Sinop. E seguem até a 12ª etapa, chamada Master, de 06 a 10 de dezembro, em Cuiabá.





Texto e foto: Junior Martins / assessoria FMTT